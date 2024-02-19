«Сильная гололедица»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Вильфанд предупредил москвичей о сильной гололедице и похолодании 19 февраля
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, какие «сюрпризы» готовит погода на новой неделе.
Новая неделя для жителей столицы начнется с «погодных испытаний». Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в понедельник и во вторник в Москве будет сильная гололедица и повышенное атмосферное давление.
«Из-за теплой погоды снег, который выпал в выходные дни, чуть подтаял, а уже в ночь на понедельник произойдет резкое понижение температуры, поэтому будет сильная гололедица. Давление будет выше нормы, примерно 756 миллиметров ртутного столба, осадки не прогнозируются», — рассказал синоптик в беседе с агентством ТАСС.
В понедельник, 19 февраля, дневная температура воздуха составит в столице около минус трех-пяти градусов. По прогнозам, вторник, 20 февраля, будет немного холоднее. Днем ожидается до минус четырех-шести градусов. Потепление наступит только в среду, 21 февраля.
«Температура в среду будет близка к норме, но ночь ожидается холодная — минус семь-девять градусов в Москве. Дневные температуры составят минус один-три градуса», — отметил Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москве наступит метеорологическая весна.
- 18 февр
- Климатический хаос: чем грозит миру слабеющий Гольфстрим
- 17 февр
- Уже совсем скоро: когда наступит метеорологическая весна
- 17 февр
- «В теплом секторе»: когда в Москве закончатся снегопады
- 16 февр
- Один большой сугроб: последствия мощнейшей снежной бури в Москве
- 15 февр
- Заммэра Москвы Бирюков рассказал о работе городских служб в снегопад
- 15 февр
- Четверть месячной нормы: рекордный снегопад накрыл Москву
- 15 февр
- Санкт-Петербург парализовало в 10-балльных пробках из-за сильной метели
- 15 февр
- Студенты из России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути
- 14 февр
- Москвичей предупредили об ухудшении погоды
- 14 февр
- Гигантский торнадо промчался по северо-востоку Омана
Читайте также
74%
0.73 99.35
0.94
Нашли ошибку?