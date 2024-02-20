«Работаем»: загремевший в больницу Егор Зайцев впервые вышел на связь
Сын Вячеслава Зайцева идет на поправку после болезни
Фото: Сергиенко Николь / ТАСС
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В каком состоянии находится наследник известного кутюрье?
Сын знаменитого модельера и кутюрье Вячеслава Зайцева Егор недавно был госпитализирован из-за анемии. Гемоглобин в крови резко упал, еще немного и была бы критическая стадия.
Но Зайцев-младший не унывает. В своем блоге он поделился хорошей вестью — уровень гемоглобина поднялся.
«Что ни говорите, но 87 гемоглобина лучше, чем 51. Работаем», — сообщил модельер.
Друзья и подписчики наследника модельера поддержали его в комментариях.
«Даже в клинике весь в работе! Здоровья»;
«Враги не дождутся! Я с тобой»;
«Егор, не болей. Ты нам нужен», — пишут поклонники.
Также многие начали советовать полезные для такого случая продукты, которые помогут восстановиться.
Сын модельера является генеральным директором бренда Slava Zaitsev. А осенью 2023 года он вступил в наследство отца и занялся возрождением Дома моды, который оказался в сложной финансовой ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Славы Зайцева госпитализирован в больницу с анемией.
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