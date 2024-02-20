«Работаем»: загремевший в больницу Егор Зайцев впервые вышел на связь

В каком состоянии находится наследник известного кутюрье?

Сын знаменитого модельера и кутюрье Вячеслава Зайцева Егор недавно был госпитализирован из-за анемии. Гемоглобин в крови резко упал, еще немного и была бы критическая стадия.

Но Зайцев-младший не унывает. В своем блоге он поделился хорошей вестью — уровень гемоглобина поднялся.

«Что ни говорите, но 87 гемоглобина лучше, чем 51. Работаем», — сообщил модельер.

Друзья и подписчики наследника модельера поддержали его в комментариях.

«Даже в клинике весь в работе! Здоровья»;

«Враги не дождутся! Я с тобой»;

«Егор, не болей. Ты нам нужен», — пишут поклонники.

Также многие начали советовать полезные для такого случая продукты, которые помогут восстановиться.

Сын модельера является генеральным директором бренда Slava Zaitsev. А осенью 2023 года он вступил в наследство отца и занялся возрождением Дома моды, который оказался в сложной финансовой ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Славы Зайцева госпитализирован в больницу с анемией.