Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка»

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Центробанк отозвал у «КИВИ Банка» лицензию из-за расчетов с теневым бизнесом

Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Какие нарушения допустила кредитная организация?

Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка». Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации „КИВИ Банк“ (акционерное общество) „КИВИ Банк“ (АО)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России по величине активов. Решение о лицензии принято в связи с тем, что «КИВИ» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. Регулятор в течение последнего года пять раз применял меры, в том числе вводил ограничение на осуществление некоторых операций.

Банк вместе с тем нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

Неоднократно «КИВИ Банк» открывал кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций. При этом банк не применял мер для снижения рисков в своей деятельности.

Еще летом 2023 года «КИВИ Банк» ограничил снятие наличных и вывод средств по требованию Центробанка РФ. Претензии главного финансового учреждения страны были связаны с отчетностью, которые в компании были названы типичными для таких крупных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк спрогнозировал снижение ключевой ставки в России во второй половине 2024 года. Сейчас ее значение составляет 16% годовых. Ситуация будет зависеть от скорости и характера «дезинфляционных» процессов.

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