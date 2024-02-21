Уныние, алкогольные застолья и бурная жизнь: как боролась с тяжелой болезнью Нина Маслова

Врачи сказали актрисе, что жить ей осталось не больше месяца.

Заслуженная артистка России Нина Маслова может по праву гордиться тем, что успела поработать и с Леонидом Гайдаем, и Сергеем Герасимовым, и Алексеем Кореневым. Сниматься теперь в низкопробных и проходных фильмах Маслова не желает, потому что уже знает разницу между сильным цепляющим кино и незатейливой скучной пьеской.

Родилась будущая звезда в 1946 году в Риге, у ее родителей был достаточно хороший заработок, но счастливым детством юность Масловой не назовешь. Деньгами родители одаривали девочку, а вот заботой и любовью — нет. Они очень рано развелись, мать вышла замуж второй раз, и после появления у маленькой Нины отчима, ее грусть и одиночество лишь прогрессировали.

Познакомилась с алкоголем она очень рано — в 11 лет. Нина часто тусовалась в компании новых друзей, ночевала у подружек и прогуливала школу. Часто уходила из дома. Одному Богу известно, как ей удалось все-таки получить школьный аттестат.

Она мечтала стать актрисой, но родственники настойчиво советовали выбрать «нормальную профессию». Девушка отправилась в столицу и почти наобум поступила в Гидромелиоративный институт.

Но продержалась там недолго. Осваивать инженерную профессию оказалось делом скучным. Тем более что окружающие постоянно твердили, что с ее внешними данными нужно обязательно идти «в артистки».

Уже на следующий год она стала студенткой школы-студии МХАТа и с головой погрузилась в веселую студенческую жизнь, со всеми вытекающими… Прилежной ученицы из нее не получилось.

Вдобавок яркая, общительная Маслова привлекла внимание вербовщиков из КГБ. Но наотрез отказалась прислушиваться к разговорам сокурсников и стучать «куда надо». Как бы то ни было, с формулировкой за «плохое поведение» ее отчислили со второго курса. Это был удар. Пришлось все начинать с нуля.

Нина собрала всю волю в кулак, подготовилась к экзаменам и поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова. Спустя время стало ясно, что все сложилась даже к лучшему.

В школе-студии МХАТ сниматься было запрещено, она же будучи студенткой ВГИКа, дебютировала в короткометражке «Желаем успеха». Затем последовала роль в детективе «Обвиняется в убийстве» и, наконец, снялась в небольшом эпизоде у своего учителя Сергея Герасимова в драме «У озера».

1971-й оказался для Масловой годом удачи. Она получила диплом и приглашение на съемки в «Большую перемену». Актриса очень хотела сыграть Люську, ту, которая постоянно бегала «на танцульки». Но режиссер Алексей Коренев увидел в ней тайную тунеядку Викторию Коровинскую, которая «все про всех знает».

Коренев обещал, что ее роль зрители запомнят надолго. И не обманул. До сих пор Нину Константиновну узнают в общественных местах и с удовольствием цитируют ее диалог с Савелием Крамаровым:

— Что ты мне глазки строишь?

— А что тебе кооператив строить?

Вскоре она сыграла царицу Марфу Васильевну в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», и красотку Элен в «Афоне». Картины имели грандиозный успех и принесли Масловой всесоюзную известность.

Так получилось, что эти роли оказались самыми яркими в ее фильмографии и повторить былой успех артистке больше не удалось. В 80-х она снялась в еще одной комедии Гайдая «Опасно для жизни!», но зрители встретили фильм без особого восторга.

Поклонников у Нины всегда было предостаточно. Но в любви ей не везло. Еще во ВГИКе она серьезно влюбилась в болгарского студента, учившегося в России. Он звал ее к себе на родину, и Нина приложила немало усилий, чтобы получить разрешение на поездку в Болгарию. А когда приехала, то узнала, что жених нашел ей замену.

На съемочной площадке фильма «Русское поле» она влюбилась во Владимира Тихонова, сына Нонны Мордюковой. Роман лишь разбил ей сердце, Тихонов выбрал Наталью Варлей.

Спустя время Нонна Викторовна, с которой Маслова дружила долгие годы, познакомила ее с «высокопоставленной шишкой». Чиновник души в ней не чаял. Но незадолго до свадьбы Маслова поняла, что семьи без любви не получится и сама разорвала отношения.

Спасаясь от уныния, творческих и личных неудач актриса вновь вернулась к веселым алкогольным застольям. Бурная жизнь закончилась, когда ей стукнуло 50. Внезапно она серьезно заболела. Обратилась к врачу, а тот не стал деликатничать и прямо в лоб заявил, мол, жить осталось меньше месяца. Новость буквально ошарашила.

Актриса приняла все как есть, успокоилась и решила оставшееся время прожить достойно. Детально продумала свои похороны — попросила близкую подругу не грустить и проводить ее в последний путь под песню о счастье из " Ивана Васильевича… И пошла в церковь.

«Я пришла в храм, потому что по судьбе сломалось все. Образовалось мертвое пространство. Я погибала, я уходила из этого мира. Когда ты популярен, к тебе все тянутся. А когда твой корабль тонет, с тобой никто не хочет тонуть. Оттого, что все отошли, мне пришлось самой себя спасать».

Как раз в то время Масловой предложили роль, где она должна была играть героиню, жизнь которой, во многом была похожа на ее собственную. Работа на съемочной площадке увлекла ее. Она перестала думать о своих последних днях, и болезнь отступила.

Сегодня актриса живет в полной гармонии с собой. Больше 20 лет ведет здоровый образ жизни. В кино снимается редко, но часто участвует в телепередачах, где вспоминают советских актеров и любимые народом фильмы. Нина Константиновна прекрасно выглядит, с оптимизмом смотрит в будущее и продолжает радоваться жизни.

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