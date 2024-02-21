Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской Додиком. Главное

Контакты сложились давно, они носят созидательный характер, подчеркнул лидер России.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком в Казани. Наш лидер поблагодарил коллегу за поддержание отношений между двумя странами.

«Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», — сказал Путин.

Москва знает, продолжил он, что в республике сложилась непростая ситуация. Путин выразил готовность обсудить это. К тому же, сторона поддерживает многие начинания России, включая мероприятие, связанное с памятью жертв насилия. Так, Додик даже лично принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Отношения этих стран сложились давно, они носят созидательный характер, подчеркнул Владимир Владимирович.

«Мы очень рады тому, что сделано, и рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше», — добавил он.

Владимир Путин заявлял 20 февраля в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» о планах встретиться с зарубежными коллегами в Казани. Наш президент прилетел в столицу Республики Татарстан в среду, 21 февраля.

Кроме того, сегодня в городе стартует международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» — первый в мировой практике грандиозный международный турнир в концепции фиджитал. Это слияние спорта традиционного и цифровых технологий. Соревнования пройдут в Казани до 3 марта 2024 года. В турнире сразятся две тысячи спортсменов из 100 государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил модернизированному Ту-160М имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.