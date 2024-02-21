Молодая невеста из Перми погибла на «трассе смерти», спасая ребенка

В апреле 20-летняя девушка планировала выйти замуж. Семья погибшей решила похоронить ее в свободном платье. Что же произошло в тот роковой день?

Страшное ДТП произошло в Свердловской области, в результате которого погибла молодая девушка Анна. В апреле она должна была выходить замуж, но этому не суждено было случиться. 20-летняя невеста получила серьезные травмы в результате аварии на Серовском тракте. Местные называют эту дорогу «трассой смерти». О трагедии рассказало издание KP.RU.

Девушка возвращалась из Екатеринбурга с женихом Артемом. Пара остановилась на трассе, чтобы помочь семье, которая улетела в кювет. Мужчина пытался вытолкнуть увязшую в снегу машину. Девушка в это время успокаивала ребенка.

В этот момент по трассе ехал грузовик МАЗ. У фуры отлетело колесо и покрышка угодила в девушку. Анна потеряла сознание и через три дня скончалась в больнице. По словам мамы девушки, семья, которым помогли молодые, даже не вспомнила об Анне после случившегося.

«Семья, которой помогали ребята, даже не написала нам. Они не интересовались состоянием Ани. Артем не увидел момента с колесом. Но, исходя из того, что ребенок не получил никаких травм, мы считаем, что она закрыла своим телом малыша», — сказала мама девушки.

Она отметила, что семья невесты не хочет уголовного преследования для водителя фуры. Такого бы точно не желала их дочь. Также родственники девушки решили открыть автошколу и назвать ее в честь погибшей невесты. Именно об этом мечтала Анна. Девушка будет похоронена в свадебном платье.

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