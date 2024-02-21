Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Офис Зеленского: на 25 февраля готовится нечто особенное с участием власти

Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President'S Office

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В этот день соберется вся верхушка киевского режима. Но зачем?

В предстоящее воскресенье, 25 февраля, на Украине пройдет конференция военно-политического руководства страны, которую анонсировали как «нечто особенное». Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году», — сказал Никифоров в эфире одного из украинских телеканалов.

На мероприятии поднимут вопрос развития страны, Вооруженных сил Украины (ВСУ), внедрение современных технологий, гарантии безопасности и поддержки бизнеса. По словам Никифорова, конференцию посетят все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром, Зеленский со своей супругой, его офис и мининфраструктуры. После мероприятия украинский лидер организует пресс-конференцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Зеленский сбежал из Киева.

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