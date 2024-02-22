Два признака: как узнать, были ли у вас в роду ведьмы и колдуньи

В древности многие опасались загадочных чародеек, считая, что они приносят только горе. Однако сейчас многие буквально выискивают тех, кто видит то, что не видно другим.

Паранормальное и сверхъестественное всегда манило человека. Именно поэтому сейчас так популярны те, кто называют себя экстрасенсами, магами и ведьмами. Но являются ли они ими на самом деле? Сайт Rsute.ru рассказал, по каким признакам можно узнать, были ли у человека в роду ведьмы и колдуньи. Ведь если были, то и родственник может развить в себе эти способности.

Так, это можно сделать по внешним признакам и внутренним. Например, ведьмы и колдуны отличались от остальных тем, что имели зеленые глаза с крапинками, разный цвет радужной оболочки глаз или родимые пятна необычной формы. Кроме того, у них был яркий контраст между бледной кожей и темными, густыми, крепкими волосами.

Также ведьмы и колдуны были чувствительны к природе, к ним всегда тянулись животные, а также они имели хорошую интуицию и могли чувствовать энергетические потоки. Если вы обнаружили у себя все вышеописанные признаки, у вас есть шанс развить экстрасенсорные способности.

Для этого необходимо регулярно делать медитации. Они помогут укрепить связь с внутренним «я». Кроме того, следует погрузиться в эзотерические учения, а также освоить различные методики ясновидения, такие как Таро или руны. Вместе с тем важно и работать с энергией, к примеру, заниматься йогой или рейками.

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