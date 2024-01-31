Колдунья или святая: кем была Ванга и что известно о ее жизни

Незрячая бабушка Ванга — болгарский феномен XX века. Она стала всемирно известна благодаря уникальному дару ясновидения и способности предсказывать грядущее будущее. В последние годы ее жизни недалеко от дома провидицы даже построили отель, чтобы многочисленные посетители

Ее подлинные и фейковые пророчества до сих обсуждают и сравнивают с реальными политическими и экономическими событиями. Интерес к личности бабушки Ванги только растет. 31 января исполнилось 113 лет со дня рождения Ванги.

5-tv.ru рассказывает ее биографию и интересные факты.

Почему Ванга была незрячей

Дом Ванги. www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Вангелия родилась 31 января 1911-го в городе Струмица, который находится в современной Северной Македонии и граничит с Болгарией и Грецией.

Родилась девочка недоношенной и крайне слабой, из-за чего родители даже решили не давать ей имя, так как не были уверены, что ребенок выживет. Это случилось лишь спустя два месяца после рождения. Малышку назвали Вангелией, что означает «несущая благую весть» и имеет единый корень со словом «Евангелие».

Ее родители Панде и Параскева Сурчевы были землевладельцами. Мать умерла, когда Ванге было около двух лет. В годы второй Балканской войны отца девочки мобилизовали, ему пришлось оставить дочь на временное воспитание соседям. Когда Панде вернулся в Струмицу, то женился во второй раз на односельчанке, которая была его намного младше. В браке родилось два мальчика и девочка.

Мачеха сразу же невзлюбила падчерицу. Хотя двенадцатилетнюю Вангу это не сильно беспокоило, почти все время она проводила в окружении друзей. Но однажды прогулка без взрослых обернулась большим горем. В 12 лет девочка утратила возможность видеть. Она потеряла зрение при странных обстоятельствах. Самая популярная версия — история про смерч. Когда Ванга возвращалась с прогулки домой через поле, налетел сильный ураган. Ветер отбросил девочку на сотни метров. Нашли ее без сознания, глаза Ванги были засыпаны песком. И хотя врачи имели все шансы спасти зрение, семья не обладала достаточной суммой для проведения операции. Также существует информация, что Вангу изнасиловали и выкололи ей глаза.

К 16 годам Ванга полностью ослепла. Семья решила отправить девушку в сербский город Земун в специализированный интернат для незрячих. Там Ванга научилась читать шрифт Брайля, готовить, самостоятельно ухаживать за собой, вязать и даже нашла первую любовь. Но счастливой истории не суждено было сбыться. Пришло известие о смерти мачехи во время родов. Отец не управлялся с воспитанием детей в одиночку, поэтому дочь вернулась в отчий дом, а о женихе пришлось забыть.

Были ли дети у Ванги

Замуж Ванга вышла в 31 год за Димитра Гуштерова. Муж был на 12 лет младше избранницы. Семья переехала в город Петрич, где Ванга и прожила оставшуюся жизнь. Ванга и Димитр прожили в браке 20 лет.

Брак не был счастливым — пара так и не обзавелась собственными детьми, кроме того супруг страдал от алкоголизма, потому часто буянил и мог даже рукоприкладствовать. Спустя 20 лет мужчина скончался от цирроза печени, и Ванга осталась одна.

После смерти мужа ясновидящая усыновила мальчика Димитра и девочку Виолетту. Они выросли и получили хорошее образование. Виолетта вышла замуж за обеспеченного человека, а сын стал одним из основателей фонда Ванги и работал прокурором в Петриче.

Как у Ванги появился дар ясновидения

Ванга в последние годы жизни. Фото: Reuters / Dimitar Dilkoff

Впервые о даре ясновидения Вангелии заговорили в 1940-е. Когда ей исполнилось 29 лет, женщина стала слышать голоса и видеть отдельные фрагменты того, что еще не произошло. Она старалась об этом не распространяться, боясь прослыть местной сумасшедшей. К тому же Вангелия была православной христианкой, а религия отрицает сверхъестественные способности и считает их бесовскими.

Когда поняла, что ее видения действительно сбываются, начала тайно помогала соседям и предупреждать их о неприятных событиях. В годы Второй мировой войны она рассказывала женщинам о судьбах их мужей-фронтовиков. Постепенно о ней прослышал весь городок. Люди приходили, чтобы растолковать сны и узнать будущее. Ходят слухи, что Ванга рассказывала информацию не своим голосом, а мужским.

Вскоре о ней узнали за приделами города и люди пошли к ней толпами. За день ее могло посетить до 130 человек. За жизнь бабушка Ванга пообщалась примерно с миллионом человек.

Первым важным гостем Ванги стал царь Борис III, занимавший болгарский престол с 1918 по 1943 год. Когда мужчина появился в доме, провидица даже не дала ему задать вопрос. Сама рассказала о его будущем и с точностью назвала дату гибели — 28 августа. Так и случилось, именно в этот день 1943 года царь Болгарии неожиданно скончался от инфаркта.

О своих способностях провидица говорила следующее: «Мой дар от Бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир — и видимый, и невидимый». Она также признавалась, что не в силах повлиять на то, что предначертано. Неважно, что она видит: несчастья одного человека или целого города. Попытка помочь, по мнению предсказательницы, окажется бесполезной.

Ванга утверждала, что может общаться с мертвыми. Женщина рассказывала, что после смерти человека остается его личность, чей образ и посещал прорицательницу, не только задавал вопросы, но и отвечал на них.

По воспоминаниям российского исследователя современного религиозного сектантства Александра Дворкина, однажды Ванга пригласила в свой дом болгарского митрополита Нафанаила, чтобы посоветоваться с ним. Мужчина пришел с крестом-мощевиком из Гроба Господня. В какой-то момент женщина захрипела и низким голосом заявила, что не хочет, «чтобы это было в ее доме», потому что «из-за этого я ничего не вижу». Предполагается, что Ванга так отреагировала на крест.

Сколько стоил визит к бабе Ванге

Кадр из сериала «Вангелия», режиссер Сергей Борчуков, 2013 г.

В 1967-м власти Болгарии создали специальную государственную службу, которая следила за порядком в доме Ванги. За визит к ясновидящей установили официальную цену: с жителей Болгарии и других стран соцлагеря брали 10 левов, а с иностранцев — 50 долларов.

Лично в руки Ванга деньги не брала, но получала как госслужащая жалование в 200 левов - больше зарплаты инженера за месяц. До этого она долгие годы принимала всех желающих бесплатно, но не отказывалась от подарков и посильной помощи. Обычно бабушке Ванге везли виски, она любила его пригубить, но совсем немного.

Из-за прайса на услуги ясновидящей и роль государства, ее дар неоднократно критиковали. По мнению скептиков, Вангелия Гуштерова получала всю информацию о своих посетителях от таксистов, работников отелей и ресторанов. Феномен Ванги приносил огромный доход.

В 1994 году Ванга построила на свои средства церковь Святой Параскевы в болгарском селе Рупите. Но официальная церковь не признает этот храм, потому что он построен не по канону.

Однако, согласно исследованию директора НИИ суггестологии Министерства народного просвещения Болгарии Георгия Лозанова, среди нескольких тысяч посетителей Ванги официально нашлось более семи тысяч человек, подтвердивших, что озвученные им предсказания сбылись до 80%.

Писатель Сергей Михалков рассказывал, что ему довелось побывать на приеме у Ванги. Прорицательница заявила, что видит в комнате его сестру, но у поэта были только братья. Вернувшись в Москву, Михалков убедился, что сестра у него все-таки была. Родственники рассказали, что девочка умерла в пятилетнем возрасте.

Ванга предсказала собственную смерть

Одним из самых жутких предсказаний Ванги стала дата ее собственной смерти. По одной из версий она предвидела конец своей жизни за шесть лет до трагических событий. Тогда ясновидящая сказала, что умрет на год раньше принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

«Она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе», — предвещала Ванга.

Предсказательница отошла в мир иной 11 августа 1996 из-за прогрессирующего рака молочных желез. Ванга была категорически против лечения онкологии.

Причем болгарский психиатр Никола Шипковенски хотел изучить мозг Ванги после ее смерти. Прорицательница заявила, что ничего у него не выйдет, потому что он умрет раньше нее. Так и случилось.

Какие события предсказала Ванга

Затонувшая подлодка «Курск»

Слова болгарской провидицы толковались с трудом. Более половины ее предсказания составляли туманные формулировки и сравнения. Именно поэтому многие пришли в недоумение, когда Ванга сказала: «Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…».

Лишь в 2000-м году стало ясно, о чем на самом деле шла речь в предсказании. Прорицательница увидела крушение подводной лодки «Курск», на борту которой вследствие несчастного случая — взрыва учебной торпеды — погибло 118 человек.

Теракт 11 сентября 2001

Одним из наиболее жутких и громких предсказаний Ванги стала трагедия, случившаяся в США 11 сентября 2001 года. В этот день два пассажирских самолета, захваченных террористами, врезались в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В обычный рабочий день оба небоскреба вмещали более 50 тысяч сотрудников и около 200 тысяч посетителей.

В конце 80-х годов никто еще догадывался, о чем предупреждала весь мир Ванга. Провидица тогда сказала: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой».

В тот день от жесткого столкновения каркас зданий буквально рухнул, унеся, по официальным данным, жизнь 2996 человек. Многие из-за невозможности спуститься на лифтах и аварийных лестницах, выпрыгивали из окон, в попытке избежать быстро разрастающегося пламени из-за взрыва.

Смерть секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина

Шокирующее заявление ясновидящей о смерти Иосифа Сталина крайне насторожило верхушку Советского Союза. Ванге даже угрожал тюремный срок, но после того как пророчество сбылось, обвинения были сняты.

«Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России», — сказала она.

Удивительно, с какой точностью и скоростью слова ясновидящей претворялись в жизнь. Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года на 75-м году жизни из-за кровоизлияния в мозг на почве гипертонической болезни и атеросклероза.

Смерть премьер-министра Индии Индиры Ганди

Спустя два десятка лет Ванга еще раз предсказала смерть известной личности. На этот раз премьер-министру Индии — Индире Ганди. Дату ее гибели предсказательница увидела в 1969 году. Тогда она предостерегла индийского дипломата, который пришел к ней на личную встречу: «Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!». Страшные слова сбылись с невероятной точностью.

В роковое октябрьское утро 1984 года премьер-министр собиралась на личную встречу с английским писателем Питером Устиновым. Выбор женщины пал на красивое желто-оранжевое сари (традиционное индийское платье), единственный недостаток наряда — под него нельзя было надеть бронежилет. Неосторожность сыграла с Ганди злую шутку — в тот же день она была застрелена собственными телохранителями. Убийцы выпустили в тело женщины не менее тридцати пуль.