СМИ: перевозчики в России будут собирать данные об IP-адресах пассажиров

Перечень передаваемых сведений будет расширен вплоть до логина и пароля учетной записи. Все данные будут храниться в базе семь лет.

Минтранс России разработал проект приказа, который обяжет перевозчиков предоставлять данные об IP-адресах и банковских картах пассажиров, а также другие сведения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Проект предполагает расширение перечня данных, которые перевозчикам нужно передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Оператор базы данных — ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс». Отмечается, что к ней имеют доступ Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные пассажиров, дата поездки и маршрут.

При этом Минтранс предлагает расширить этот список. В него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, IP-адрес, сведения о билете, логин и пароль учетной записи на сайте перевозчика, номер паспорта и последние четыре цифры банковской карты с наименованием кредитной организации. Все эти данные будут храниться в базе семь лет.

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