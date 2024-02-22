Белоруссия о нарушителях воздушного пространства страны: «Церемониться не будем»

Подобные случаи фиксируются все чаще, и властям республики известно, кто за ними стоит.

Белорусская система противовоздушной обороны (ПВО) будет сбивать все объекты, нарушившие воздушное пространство страны. Об этом заявил глава министерства обороны республики Виктор Хренин в беседе с корреспондентами одного из российских федеральных каналов.

По словам руководителя военного ведомства, нарушения происходят практически регулярно — с августа 2023 года было зафиксировано шесть подобных инцидентов.

«Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно — поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска… Если уже совсем потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — подчеркнул Хренин.

Министр также добавил, что Минску известно о том, что Запад и Европа ведут разведку против Белоруссии, в том числе, в воздухе, с помощью беспилотной авиации и космических спутников. В основном, целями являются военные города и базы.

«Мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены», — отметил Хренин.

Тем временем, по его словам, Украина сосредоточила на северной границе Белоруссии группировку в 112-114 тысяч военных. При этом для охраны задействуют всего лишь 17 тысяч солдат. Однако республика пока не будет наращивать свою группировку в ответ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что диверсантов, проникших в Белоруссию, готовила украинская служба безопасности.