Диверсантов, проникших в Белоруссию, готовила украинская служба безопасности

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 363 0

КГБ Белоруссии: переброску диверсантов в страну организовала СБУ

Диверсантов, проникших в Белоруссию, готовила украинская служба безопасности

Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

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Среди людей, проникших на территорию РБ, есть бывшие пограничники из Волынской области.

Переброска диверсантов на территорию Белоруссии была организована Службой безопасности Украины. Об этом сообщает издание БелТа со ссылкой на информацию Комитета государственной безопасности страны.

Белорусские силовики задержали диверсантов со взрывчаткой в ночь на 15 февраля 2024 года в приграничном районе недалеко от украинской границы. Среди них — уроженцы Волынской области Украины, бывшие пограничники.

«Установлено, что заброска ДРГ в Беларусь через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности. Взрывные устройства были переданы членам ДРГ непосредственно перед переходом белорусской границы», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на границе с Белоруссией были задержаны диверсанты со взрывчаткой.

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