Курс доллара превысил 93 рубля впервые с начала февраля

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 22 февраля 2024 года превысил 93 рубля. Об этом свидетельствуют результаты валютных торгов.

Таким образом, на 12:45 по московскому времени курс составлял 93,03 рубля. К 12:58 его рост ускорился, прибавив еще 0,63% и остановившись на уровне 93,14 рубля.

Евро за последние сутки вырос на 0,52%, в итоге достигнув 100,66 рубля. Курс юаня на текущий момент составляет 12,806 рубля, удерживая свои позиции последние дни.

Отметку в 93 рубля доллар превысил впервые с 9 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что курс евро поднялся выше 100 рублей.