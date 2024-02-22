Семь миллионов человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ за четыре месяца

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

На этой неделе фиксируются рекордные цифры посещаемости, отметили организаторы.

Семь миллионов человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ за четыре месяца

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили семь миллионов человек за четыре месяца ее работы. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Так, сегодня, 22 февраля, выставку посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из Волжского Волгоградской области. Мужчина приехал вместе с женой и двумя дочерьми. В качестве подарка они получили семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». В ходе шестидневного тура волгоградцы увидят главные символы Приладожья и прикоснутся к истории малых городов России. Подарок семье достался от АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“», администрации региона и компании-туроператора «Игора Тур».

Организаторы выставки отметили, что на этой неделе фиксируются рекордные цифры посещаемости. Это может быть связано с растущим интересом к форуму, а также школьными каникулами.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

По данным Центра социологии Института высшего образования НИУ ВШЭ, который опросил посетителей, выставка оставила чувство гордости за страну у 97% из них, а девять из десяти респондентов отметили, что узнали что-то новое в павильонах выставки.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года.

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Семь миллионов человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ за четыре месяца

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