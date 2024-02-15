Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля 2024 года включительно, а не до 12 апреля, как предполагалось ранее. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В поручении говорится о том, что в рамках продления работы выставки необходимо предусмотреть также финансирование и информационное сопровождение.

Срок выполнения поручения главы государства — до 1 мая текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

По данным Центра социологии Института высшего образования НИУ ВШЭ, который опросил посетителей, выставка оставила чувство гордости за страну у 97% из них, а девять из десяти респондентов отметили, что узнали что-то новое в павильонах выставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на выставке-форуме «Россия» обсудили развитие частных школ.