«Без совести оскотиниваешься»: Александр Михайлов о патриотизме

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 493 0

Александр Михайлов рассказал, как можно воспитать в себе патриотизм

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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В жизни важно не только не потерять себя, но и сохранить свою совесть.

Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал, как можно воспитать в себе патриотизм. Своими мыслями он эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте, посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового «Гордиться славою своих предков».

«Патриотизм можно воспитать. Но это еще и врожденное чувство», — считает Михайлов.

Взрастить в себе чувство любви и преданности к Родине можно лишь с помощью постоянного обучения и просвещения, тем самым расширяя свой кругозор и учась понимать те процессы, которые кажутся неочевидными, на первый взгляд.

«Воспитать очень просто. Читать литературу, интересоваться историей. Потому что без истории ты становишься манкуртом. А когда знаешь историю, ты начинаешь как-то предчувствовать, какие-то вещи предвидеть, предугадывать и вообще очень хорошо ориентироваться в жизни», — считает Александр Михайлов.

Народный артист РСФСР отметил, что в жизни важно не только не потерять себя, но и сохранить свою совесть.

«Без совести оскотиниваешься. Если совесть жива, значит и человек жив», — уверен актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Михайлов рассказал о поездках в горячие точки Донбасса.

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