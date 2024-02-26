«Без совести оскотиниваешься»: Александр Михайлов о патриотизме

Александр Михайлов рассказал, как можно воспитать в себе патриотизм
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В жизни важно не только не потерять себя, но и сохранить свою совесть.
Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал, как можно воспитать в себе патриотизм. Своими мыслями он эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте, посвященном 90-летию со дня рождения Василия Ланового «Гордиться славою своих предков».
«Патриотизм можно воспитать. Но это еще и врожденное чувство», — считает Михайлов.
Взрастить в себе чувство любви и преданности к Родине можно лишь с помощью постоянного обучения и просвещения, тем самым расширяя свой кругозор и учась понимать те процессы, которые кажутся неочевидными, на первый взгляд.
«Воспитать очень просто. Читать литературу, интересоваться историей. Потому что без истории ты становишься манкуртом. А когда знаешь историю, ты начинаешь как-то предчувствовать, какие-то вещи предвидеть, предугадывать и вообще очень хорошо ориентироваться в жизни», — считает Александр Михайлов.
Народный артист РСФСР отметил, что в жизни важно не только не потерять себя, но и сохранить свою совесть.
«Без совести оскотиниваешься. Если совесть жива, значит и человек жив», — уверен актер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Михайлов рассказал о поездках в горячие точки Донбасса.
Читайте также
64%
0.31 100.44
0.54
Нашли ошибку?