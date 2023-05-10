Александр Михайлов о поездках в горячие точки Донбасса: «Я там постоянно»

Александр Михайлов рассказал о поездках в горячие точки Донбасса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Актер часто приезжает в зону спецоперации. Не так давно ему там спас жизнь 19-летний солдат.
Советский и российский актер Александр Михайлов корреспонденту 5-tv.ru за кулисами праздничного концерта в Кремле, посвященного 78-летию Победы, рассказал, не страшно ли ему приезжать в горячие точки, в том числе и в Донбасс. По словам знаменитости, «вовсе нет».
«Нет, я там с 2014 года. Я с Захарченко (первый глава Донецкой народной республики. — Прим. ред.) был лично знаком. Поэтому я там постоянно. <…> Мои друзья, я от всей души хочу пожелать здоровья. За здоровье раненых, за свободу пленных, за красивых женщин, за всех вас, военных. Будьте здоровы, ребята. Победа за нами! А мы с вами!» — сказал Михайлов корреспонденту 5-tv.ru на концерте Кремлевском дворце, посвященном 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Несколько месяцев назад актер рассказывал, что однажды во время поездки в Донбасс ему спас жизнь боец, участвующий в спецоперации. Солдату было 19 лет. По словам артиста, он ехал тогда на машине из Луганска в Первомайск и остановился на одном из блокпостов. Хотел выйти из авто, чтобы размять ноги, но его остановил ехавший вместе с ним юноша, который отправился на СВО добровольцем. Боец резко бросился вперед, заслонил собой актера и закрыл дверь. Оказалось, Михайлов оказался в том самом месте, где накануне убили двоих.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Александр Маршал обязан Донбассу.
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