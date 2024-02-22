Путин прибыл в Чувашию

Владимир Путин в рамках рабочей поездки по России посетил Чувашию. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент посетил Чувашскую Республику 22 февраля 2024 года. Туда он прибыл из соседнего Татарстана, в столице которого провел ряд деловых встреч с главами других государств, а также открыл Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Кроме того, в Казани российский лидер совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М и проехал по участку трассы М-12 «Восток» за рулем КАМАЗа, а после ознакомился с презентацией о развитии М-12.

В Татарстане Владимир Путин пробыл два дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем угощали Путина и лидеров стран СНГ в Казани.