Президент посетил республику 22 февраля 2024 года.

Путин прибыл в Чувашию

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Владимир Путин в рамках рабочей поездки по России посетил Чувашию. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент посетил Чувашскую Республику 22 февраля 2024 года. Туда он прибыл из соседнего Татарстана, в столице которого провел ряд деловых встреч с главами других государств, а также открыл Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Кроме того, в Казани российский лидер совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М и проехал по участку трассы М-12 «Восток» за рулем КАМАЗа, а после ознакомился с презентацией о развитии М-12.

В Татарстане Владимир Путин пробыл два дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем угощали Путина и лидеров стран СНГ в Казани.

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