«Еще несколько сотен»: Украина сообщила о получении бронетранспортеров М113
Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР М113
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
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Пока что неизвестно, кто именно передал Незалежной военную технику.
Десятки бронетранспортеров М113 прибыли на Украину. Также Незалежная ожидает прибытие еще сотни машин. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Рустем Умеров в своем личном блоге.
«Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — написал министр.
Умеров не уточнил, какая именно страна пожертвовала технику для Незалежной, но он заявил, что она уже находится в распоряжении ВСУ.
Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что страны альянса НАТО лишь отдаляют завершение конфликта своим вмешательством. Любой груз с вооружениями для ВСУ в зоне спецоперации становится законной целью российских военных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии приняли решение об отправке на Украину дальнобойных ракет Taurus.
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