«Еще несколько сотен»: Украина сообщила о получении бронетранспортеров М113

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 51 0

Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР М113

«Еще несколько сотен»: Украина сообщила о получении бронетранспортеров М113

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Пока что неизвестно, кто именно передал Незалежной военную технику.

Десятки бронетранспортеров М113 прибыли на Украину. Также Незалежная ожидает прибытие еще сотни машин. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Рустем Умеров в своем личном блоге.

«Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — написал министр.

Умеров не уточнил, какая именно страна пожертвовала технику для Незалежной, но он заявил, что она уже находится в распоряжении ВСУ.

Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что страны альянса НАТО лишь отдаляют завершение конфликта своим вмешательством. Любой груз с вооружениями для ВСУ в зоне спецоперации становится законной целью российских военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии приняли решение об отправке на Украину дальнобойных ракет Taurus.

Тема:
Спецоперация
22 февр
Запашный съездил в расположение «Эспаньолы» в зоне СВО и пообщался с бойцами
22 февр
Вражеские «птички»: как российские военные ловят дроны ВСУ в кременских лесах
22 февр
Зеленский о «плане Б» при отсутствии помощи США: «Надо найти»
22 февр
Армия России получила новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
22 февр
Российские артиллеристы обрушили мощь «Градов» на позиции ВСУ на правом берегу Днепра
22 февр
Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР
22 февр
«Огромная политическая цена»: в Европе заявили о потере веры в Украину
22 февр
Два человека пострадали при обстреле автобуса в Херсонской области
22 февр
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов
22 февр
Шойгу вручил «Золотые Звезды» бойцам за проявленные в СВО мужество и героизм
-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:15
Группа «Любэ» и хор Сретенского монастыря вместе исполнят песню «Конь»
23:05
Что в рот полезло: ТОП-7 продуктов, которые ошибочно считают полезными
22:54
Умерла актриса из «Графа Монте-Кристо» и «Отверженных» Мишлин Прель
22:34
Путин сел за руль КАМАЗа
22:23
«Еще несколько сотен»: Украина сообщила о получении бронетранспортеров М113
22:15
Запашный съездил в расположение «Эспаньолы» в зоне СВО и пообщался с бойцами

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
«Жили за жизненный принцип»: почему хиты 90-х снова в тренде

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок