Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей в знак протеста

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 148 0

Ситуация с блокадой польскими фермерами контрольно-пропускных пунктов продолжает накаляться.

Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей в знак протеста

Фото: Reuters / JANIS LAIZANS

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Украинцы свозят сгоревшие грузовики и тракторы к заблокированной границе с Польшей. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф».

В статье опубликовано видео из соцсетей, сделанное украинским водителем Александром. На кадрах видны тралы, которые везут сгоревшую сельхозтехнику. По словам автора ролика, она привезена к КПП «Долгобичув — Угринов».

Таким образом украинцы хотели выразить протест действиям польских фермеров, которые, по словам Александра, «жалуются, как они страдают» из-за Украины.

Бастующие польские аграрии недавно полностью заблокировали границу с Украиной. Демонстранты заявили, что не пропустят в страну фуры с украинским зерном. Его высыпают прямо на землю. Следом за блокировкой поставок украинского зерна, поляки могут взяться и за курятину из Незалежной.

Фермеры требуют отмены льгот, предоставленные украинским дальнобойщикам Евросоюзом в 2022-м. Эти послабления спровоцировали проблемы с продажей продукции у европейских фермеров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский пригласил премьера Польши встретиться на границе.

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Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей в знак протеста

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