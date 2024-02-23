Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей в знак протеста

Украинцы свозят сгоревшие грузовики и тракторы к заблокированной границе с Польшей. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф».

В статье опубликовано видео из соцсетей, сделанное украинским водителем Александром. На кадрах видны тралы, которые везут сгоревшую сельхозтехнику. По словам автора ролика, она привезена к КПП «Долгобичув — Угринов».

Таким образом украинцы хотели выразить протест действиям польских фермеров, которые, по словам Александра, «жалуются, как они страдают» из-за Украины.

Бастующие польские аграрии недавно полностью заблокировали границу с Украиной. Демонстранты заявили, что не пропустят в страну фуры с украинским зерном. Его высыпают прямо на землю. Следом за блокировкой поставок украинского зерна, поляки могут взяться и за курятину из Незалежной.

Фермеры требуют отмены льгот, предоставленные украинским дальнобойщикам Евросоюзом в 2022-м. Эти послабления спровоцировали проблемы с продажей продукции у европейских фермеров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский пригласил премьера Польши встретиться на границе.