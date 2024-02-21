«Не должны затягивать»: Зеленский пригласил премьера Польши встретиться на границе

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 281 0

Зеленский призвал премьера Польши Туска встретиться на границе

«Не должны затягивать»: Зеленский пригласил премьера Польши встретиться на границе

Фото: Newspix / ТАСС

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Лидер Незалежной заговорил на иностранном языке в своем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Польши Дональда Туска встретиться на польско-украинской границе, чтобы урегулировать ситуацию с транспортной блокадой. Лидер Незалежной записал обращение в своем Telegram-канале. Также он заявил, что готов прибыть на границу вместе с кабмином страны.

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством», — сказал Зеленский.

Ролик сопровождался субтитрами, а в конце президент Незалежной и вовсе заговорил на польском.

Бастующие польские фермеры недавно полностью заблокировать границу с Украиной. Как сообщили в местном профсоюзе, все КПП, включая железнодорожные пути, будут перекрыты минимум на месяц. Демонстранты заявили, что не пропустят в страну фуры с украинским зерном. Его высыпают прямо на землю. Следом за блокировкой поставок украинского зерна, поляки могут взяться и за курятину из Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе назвали настоящие причины, почему Зеленский покинул Киев.

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