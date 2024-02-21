Проезд закрыт! Польские фермеры полностью заблокировали границу с Украиной
Польские фермеры полностью заблокировали границу с Украиной
Фото, видео: PRZEMYSLAW PIATKOWSKI / ТАСС; 5-tv.ru
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На дороге застряли фуры с украинским зерном. Под угрозой срыва и поставки курятины из Незалежной.
Бастующие польские фермеры накануне полностью заблокировать границу с Украиной. Как сообщили в местном профсоюзе, все КПП, включая железнодорожные пути, будут перекрыты минимум на месяц.
Демонстранты заявили, что не пропустят в страну фуры с украинским зерном. Его высыпают прямо на землю. Следом за блокировкой поставок украинского зерна, поляки могут взяться и за курятину из Незалежной.
Издание Financial Times сообщило, что в Варшаве многие недовольны той помощью, которую Европейский банк реконструкции и развития оказал украинской компании. Она уже завалила Польшу дешевым куриным мясом, нанеся ущерб местным производителям. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Романова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фуры военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за блокады.
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