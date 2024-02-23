«Попытка создать трудности»: Захарова резко раскритиковала Литву

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам

«Попытка создать трудности»: Захарова резко раскритиковала Литву

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Государство постоянно ставит палки в колеса РФ, отказываясь выполнять свои международно-правовые обязательства.

Литва должна начать выполнять свои политические и международно-правовые обязательства по обеспечению транзита в Калининградскую область — как грузового, так и пассажирского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с агентством РИА Новости.

«Налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. <…> Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — сообщила дипломат.

С 1 марта 2024 года литовское правительство вводит официальный запрет россиянам выходить из поезда на станциях Кибартай и Кяна для тех, кто едет в Калининградскую область. Раньше россиянам, у которых есть вид на жительство в ЕС, разрешалось выходить на указанных станциях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом запрете Литвы. Ограничения коснутся даже тех россиян, у кого есть вид на жительство или гражданство стран Евросоюза.

-3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

9:54
В поиске совершенства: какие тенденции в пластике звезд можно ожидать в 2024-м
9:36
Просто легкий перекус? Почему есть бутерброды каждый день опасно
9:18
«Попытка создать трудности»: Захарова резко раскритиковала Литву
9:00
Молодая студентка: почему и ради кого Атос из «Трех мушкетеров» бросил жену и детей
8:42
Заветный день: как отразится на жизни каждого зеркальная дата 24 февраля 2024
8:36
«Не хотим быть частью этого»: президент Эквадора отказался передавать оружие США

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок