С большой скидкой: Джиган и Самойлова не могут продать свой роскошный особняк

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Джиган и Самойлова не могут продать свой роскошный особняк в Подмосковье

С большой скидкой: Джиган и Самойлова не могут продать свой роскошный особняк

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звездная семья уже обосновалась в другом гнездышке, но от старого пока так и не смогла избавиться. В чем причина?

Блогер Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган не могут продать свой роскошный особняк, который находится в элитном поселке в Подмосковье. Пара купила его в ипотеку в 2018 году за 199 миллионов рублей. По информации СМИ, дом все еще находится в залоге у банка.

По данным, которые приводит StarHit.ru, супруги планировали продать роскошное жилье за 200 миллионов рублей, но очереди из покупателей не было видно. Тогда цена снизилась до 155 миллионов рублей. При этом кадастровая стоимость жилья составляет 38 миллионов рублей.

Дом звездной пары представляет собой здание 750 квадратных метров. Фасад постройки сделан из натурального камня. Внутри находятся столовая, гостиная, кинотеатр, четыре спальни, хамам и тренажерный зал. Еще на участке есть гостевой дом площадью 250 квадратных метров, две большие беседки и бассейн.

Семья давно не проживает в этом доме. Они переехали из него в другой съемный особняк. За проживание Джиган и Самойлова платят три миллиона рублей в месяц. Однако и на новом месте семейство надолго не задержалось. Впереди снова переезд.

«Это неожиданное решение нас одновременно радует и пугает. Совсем скоро вы узнаете, как, куда и почему мы переехали», — сообщила Самойлова на своем YouTube-канале.

Блогер уже пообещала подписчикам провести рум-тур.

Ранее 5-tv.ru писал о тяжелой зависимости рэпера Джигана.

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