«Делал страшные вещи»: Самойлова заявила о тяжелой зависимости Джигана

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 34 0

Самойлова: Джиган не смог устоять перед запрещенными веществами

«Делал страшные вещи»: Самойлова заявила о тяжелой зависимости Джигана

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Зависимость певца нанесла травму всей его семье.

Звезда социальных сетей Оксана Самойлова наконец согласилась дать интервью и раскрыть подробности личной жизни. Бизнесвумен призналась, что у ее супруга Джигана есть зависимость страшнее алкоголя. Она связана с запрещенными веществами, рассказала знаменитость в интервью на YouTube-канале.

Оксана уточнила, что Денис постоянно крутится в тусовке, где присутствуют вещества, которые воздействуют на сознание. Страшные последствия начались еще до рождения долгожданного сына Давида. Звездная семья тогда проживала в Америке. Рэп-исполнитель вступил не на ту дорогу именно там. В этот страшный период родители Оксаны были рядом с ней и помогли пережить тяжелое время.

Бизнесвумен сначала не совсем понимала, что происходит с мужем. Она перестала узнавать его. Вместе с родителями Оксане удалось привести в чувства и откапать супруга до родов долгожданного сына.

В 2020 году, когда родился Давид, Джиган вновь не смог устоять перед запрещенными веществами. В этот период мать четверых детей осталась лицом к лицу со своей бедой.

«Я в незнакомой стране, одна с четырьмя детьми и начинается COVID-19. С Денисом, который не то что не в себе, это не Денис. Он делал страшные вещи, просто очень страшные вещи», — поделилась знаменитость.

Оксана не знала, что делать. Даже при перелете в Москву отец четверых детей был не в себе. После возвращения на родину певец лег в Рехаб на лечение и смог прийти в себя только спустя три месяца.

Очнувшись от помутнения, певец проснулся королем, поклонники хвалили и приободряли кумира. Вот только для его жены все случившееся было огромной трагедией. Джиган не почувствовал никакой вины за собой. А матери четверых детей понадобилась терапия, как и старшей дочки Ариэле. По словам Оксаны, это огромная травма для всех детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чувствует Самойлова, когда снимает нарощенные волосы.

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