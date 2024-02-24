Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева стала мамой во второй раз

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму «Холоп», стала мамой второй раз, родилась дочка. В декабре, на премьере второй части популярной комедии, она появилась с уже большим животом, и это стало сюрпризом для поклонников. Оказалось, что в течение полугода звезда скрывала беременность. После появления на свет ребенка артистка уже не скрывает радости, она с удовольствием делится фотографиями и видео с малышкой в социальных сетях.

Личная жизнь Дибцевой круто изменилась за последний год. Она развелась с предпринимателем Романом Бочаровым, встретила другого, влюбилась и вышла замуж, а теперь празднует прибавление в новой семье. От первого брака у 37-летней актрисы есть дочь Серафима, она родилась в 2019 году. Теперь у нее появилась сестра, имя пока в тайне. По словам Дибцевой, супруг Евгений присутствовал на родах и трепетно поддерживал ее каждую минуту.

Дочь артистки «поторопилась», но родители все же успели воссоединиться в роддоме. Фото: Instagram* / dibulik

«Муж пел песни и смешил все родовое отделение, между схватками я смеялась вместе со всеми, на схватках орала, что больше не могу, а муж звонил по видео нашим родственникам и стонал вместе со мной… Наша доченька родилась очень быстро, практически безболезненно, в любви, в песнях, в смехе», — рассказала Дибцева в своем блоге.

О возлюбленном актрисы известно немного, с публикой знакомить его она не спешит. Он, по данным журналистов, занимается строительным бизнесом, а еще готовится устроить для возлюбленной шикарную свадьбу и венчание в ближайшее время. А пока оба наслаждаются первыми днями родительства в своем новом загородном доме. Бросать карьеру из-за материнства Дибцева не планирует, как только это будет возможно, она вернется на съемочную площадку.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Дибцева рассказала о травле со стороны ее школьной учительницы.

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