Живительная сила: от каких болезней спасает вода

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Эндокринолог Ившина: дефицит воды в организме приводит к ухудшению здоровья

Живительная сила: от каких болезней спасает вода

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вода обеспечивает функционирование всех органов. Чем чревато недостаточное употребление жидкости?

Нехватка воды в организме может спровоцировать различные осложнения со здоровьем — от головных болей до проблем с почками. Почему вода так важна для человека — рассказали «Известия».

Читайте также

Смертельный напиток: чай в пакетиках может вызывать рак

Всем известно, что вода — важнейшая составляющая организма. Она обеспечивает функционирование всех органов. Если человек употребляет недостаточное количество жидкости, то организм начинает терять больше воды и получает обезвоживание. А оно, в свою очередь, чревато неприятными последствиями.

«Такое состояние (обезвоживание. — Прим. ред.) проявляется усталостью, головной болью, снижением энергии и ухудшением когнитивных функций. Долгосрочный дефицит воды может способствовать развитию проблем с кожей, почками, а также общему ухудшению здоровья», — отмечает врач-эндокринолог Юлия Ившина.

Кроме того, если человек в течение дня пьет мало воды, то у него ухудшаются процессы кровоснабжения в капиллярах. Как объяснил врач-остеопат и невролог Владимир Белаш, из-за этого нарушается мозговое кровоснабжение. Кроме того, в повышенных количествах начинает вырабатываться гормон стресса — кортизол.

«Могут появиться признаки переутомления, головная боль; хуже переносятся как физические, так и умственные нагрузки», — предупреждает врач.

Специалисты рекомендуют пить в среднем примерно 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела. И это касается именно воды. Кофе и чай, например, способствуют выведению жидкости из организма. Поэтому любителям этих напитков придется к необходимой норме добавлять лишний стакан воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему возникает ощущение «песка» в глазах.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:06
Живительная сила: от каких болезней спасает вода
7:04
Силы ПВО уничтожили еще четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях
6:47
«Да пропади ты пропадом»: шесть главных ошибок 70-летней Любови Успенской
6:30
Боевики ВСУ использовали систему Starlink на коксохимическом заводе в Авдеевке
6:07
Трамп выразил сомнение в том, что Байден «дотянет» до выборов
5:46
В конгрессе выступили за выход США из ООН

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок