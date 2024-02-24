В МИД рассказали о контактах России и США по теме размещения ядерного оружия в космосе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Рябков: контакт России и США по теме размещения ядерного оружия в космосе

В МИД рассказали о контактах России и США по теме размещения ядерного оружия в космосе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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РФ, как и прежде, придерживается своей позиции. А что говорят в Штатах?

Контакты России и США после обвинений в желании РФ разместить свое ядерное оружие в космосе не принесли какого-то продуктивного результата. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, продвижения в этом вопросе быть, в принципе, и не может, так как американская сторона изначально выбрала линию обвинений, которые нельзя назвать иначе, как абсурдными.

«Как неоднократно уже в последнее время было подчеркнуто и как об этом заявил президент, таких намерений у нас нет. Американцы преследуют единственную цель — демонизации России, выдвигая подобного рода обвинения. Поэтому контакт совершенно непродуктивный по этому вопросу», — передает слова Рябкова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что само по себе размещение противоспутникового ядерного оружия в космосе является нецелесообразным.

«Страны, входящие в ядерную пятерку, в большинстве случаев включают триаду — наземное, воздушное и морское базирование… И этого вполне достаточно», — отметил замглавы МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США начали разрабатывать ответ на якобы исходящую от РФ «угрозу» в космосе.

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