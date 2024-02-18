США начали разрабатывать ответ на якобы исходящую от РФ «угрозу» в космосе

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 32 0

Тернер: Совет нацбезопасности США обсудил план противостояния России в космосе

США начали разрабатывать ответ на якобы исходящую от РФ «угрозу» в космосе

Фото: JIM LO SCALZO / ТАСС

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Вашингтон продолжает подогревать слухи о «планах» России разместить ядерное оружие в космосе.

Совсем недавно амениканские СМИ пустили слухи о том, что Россия якобы намерена разместить ядерное оружие в космосе. Теперь же в США начали разрабатывать план ответа, сообщил председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире американского телеканала.

«Мы встретились с Джейком Салливаном (советник президента США по национальной безопасности. — Прим. ред.), и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, сможет стать ответом. Нам необходимо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису», — сказал Тернер.

Политик не подтвердил и не опроверг слухи о якобы имеющейся угрозе. Но отметил, что ситуация серьезная и нужно принимать меры.

Власти США проинформировали американский Конгресс и союзников в ЕС о новых разведданных по поводу военных возможностей России. Они, как утверждается, якобы связаны с попытками России создать ядерное оружие, которое затем будет размещено в космосе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это заявление уловкой Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщил, зачем США пускают слухи о «планах» РФ разместить ядерное оружие в космосе.

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