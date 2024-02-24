Зеленский в ярости? Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ
Кулеба заявил об огромном дефиците снарядов у ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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С чем столкнулись боевики на этот раз?
ВСУ испытывают огромный дефицит снарядов на фоне подавляющих сил армии России. Об этом телеканалу CNN заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений», — сказал министр.
Дипломат добавил, что на поле боя Украина противостоит российской армии, возможности которой «подавляют» ВСУ. По мнению Кулебы, если бы ВСУ получили нужные снаряды для артиллерии, «они не потеряли бы Авдеевку».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Оттуда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка.
О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу. Путин заслушал первые доклады об успехах российской армии на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.
При наступлении сил России украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы.
Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.
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