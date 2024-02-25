Страшное зрелище: больного раком Карла III довели до слез

О серьезном недуге монарха стало известно в начале февраля.

Король Великобритании Карл III в очередной раз с благодарностью высказался о тех, кто поддерживает его в непростой период. В начале февраля монарху диагностировали рак предстательной железы, и он проходит соответствующее лечение.

По признанию короля, ему постоянно поступают письма с пожеланиями скорейшего выздоровления и словами поддержки. New York Post пишет, что в ходе встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком Карл III рассказал, что получил «много замечательных сообщений и открыток».

«Большую часть времени это доводило меня до слез», — добавил он.

Отмечается, что Букингемский дворец буквально утопает в корреспонденции. В общей сложности на этот адрес были отправлены более семи тысяч писем и открыток со всего мира.

Некоторые из авторов этих посланий делились собственным опытом борьбы с раком. Добрые слова и трогательные пожелания неравнодушных людей Карл III назвал величайшим утешением и ободрением.

Монарх провел аудиенцию с Сунаком в Букингемском дворце 22 февраля. Эта встреча стала первой после объявления о его болезни.

Он продолжает проходить лечение, в то же время не отказываясь от своих государственных обязанностей, работы с документами и даже участия в публичных мероприятиях. По слухам, к борьбе с недугом король подходит не совсем традиционно.

Ранее 5-tv.ru писал, что всплыла правда о странной диете больного раком Карла III.