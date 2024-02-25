Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Китае, толчки ощущались в Казахстане

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Глубина составила десять километров.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Китае, толчки ощущались в Казахстане

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Землетрясение магнитудой 5,7 проиозошло в Китае у границы с Киргизией. Об этом сообщается Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки ощущались в казахском городе Алматы, передает в Telegram-канале пресс-служба МЧС республики. Землетрясение произошло в 10:14 (7:14 по московскому времени).

«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимое г. Алматы три балла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находится в Китае, в 261 километрах на юго-восток от города Алматы. Глубина составила десять километров. При этом в казахстанском МЧС сообщили, что в магнитуда землетрясения в Китае составила 5,9.

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