Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу

Королева хайпа продолжает демонстрировать свои таланты.

Эпатажная артистка балета Анастасия Волочкова в своем блоге опубликовала неоднозначное фото. Балерина на руках двоих молодых мужчин исполнила знаменитый откровенный шпагат. Завлекая при этом зрителей посмотреть новое шоу с ее участием.

Одним из джентльменов, благородно согласившихся помочь поддержать длинноногую Анастасию, был ведущий Rutube-шоу Кирилл Фокин-Сазонов. А вторым оказался комик и актер Сергей Малофеев.

Волочкова вновь показала свой знаменитый шпагат. Фото: Instagram* / volochkova_art

Балерина и здесь не упустила возможности продемонстрировать свои умения. Хорошо, что на этот раз артистка хотя бы в пижаме.

Под публикацией наученная горьким опытом Волочкова закрыла все комментарии. Скандальная артистка лишила своих поклонников возможности оценить шпагат на двух мужчинах сразу.

Какой была Волочкова до всех скандалов?

На заре карьеры балерину можно было смело назвать нежным лебедем. На протяжении нескольких лет ее образ претерпевал изменения, которые в итоге «скатились» в то, что сегодня наблюдает общественность.

Юная Анастасия выглядела невероятно хрупкой и утонченной. Неудивительно, что она с такой легкостью покоряла мужские сердца и сцены театров с мировым именем. Даже смотреть на ее фото в балетной пачке — одно удовольствие. Образ нежной белой лебеди останется в памяти зрителей навсегда.

Будущая звезда много времени уделяла тренировкам, что позволило ей еще в студенческие годы выступать на сцене Мариинского театра.

Образ лебедя полностью передает и ее прекрасное юное лицо. Она как будто родилась, чтобы стать балериной. Мне кажется, именно с такой внешностью можно покорять публику.

Анастасия Волочкова в молодости. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

На сцене Волочкова блистает. После Мариинского балерину приглашают в Большой театр, оценив весь масштаб таланта молодой звезды. Хотя уже на тот момент ходили слухи, что причиной было, скорее, обаяние милой девушки, нежели талант, но все же сложно поспорить с тем фактом, что Анастасия приковывает взгляды не только внешностью, но и движениями.

Образ юной Волочковой — это смесь невинности, скромности, стиля и обаяния. На первых этапах своего звездного пути она выбирала сдержанные, утонченные наряды неброских цветов. Ей удавалось выглядеть притягательной и желанной, но при этом не открывать зрителю все части своего тела.

Хочется отметить спокойный макияж. Она умело подчеркивала всю красоту, которой ее наградила природа, не перебарщивая с цветом и подачей.

Пухлые губы и глубокий взгляд не давали даже повода увидеть хотя бы намек на вульгарность.

Весь вид говорил о скромности и нежности натуры, хотя многие судачили, что на самом деле уже тогда артистка была весьма скандальной и любила плести интриги за спиной коллег.

А что сегодня? Дело не только в поведении.

Современная Анастасия Волочкова — звезда скандалов, но ее это вполне устраиваает. Прослеживается и явная разница во внешнем виде. От нежного лебедя, кажется, осталось немного. Нет, она не стала выглядеть плохо или неухоженно, но теперь предпочитает очень яркие цвета, как в одежде, так и в макияже.

Вызывающее декольте, конечно, делают ее желанной женщиной, но внешность стала прямо противоположной ее «белому лебедю». Стоит отдать должное, выглядит Анастасия довольно эффектно. Но, как говорится, всем не угодишь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова обвинила мать в неудавшейся личной жизни. По словам знаменитой артистки, мать всегда манипулировала ее отношениями с Керимовым.

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