Запредельная циничность: Украина ударила по детскому саду в Донецке

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 55 0

Помимо выбитых стекол, пострадала игровая площадка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, снаряды попали в жилые дома и детский сад. Кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.

Один из пострадавших жилых домов находится в Донецке на улице Артема. На кадрах видно, что снаряд попал в крышу и повредил перекрытия в нескольких квартирах.

Также в этом доме и в соседних выбило оконные стекла. В районе улицы Политбойцов снаряды повредили еще один дом и детский сад №204 «Ладушка».

Помимо выбитых стекол, пострадала игровая площадка садика. Кроме этого, на улицах Орбиты и Крутой в частных домах при обстреле повреждены ворота, заборы и стекла.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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