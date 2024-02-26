Путин и Эрдоган поговорили по телефону. Главное

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем

Путин и Эрдоган поговорили по телефону. Главное

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какие темы были затронуты в ходе беседы лидеров двух стран?

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробностями беседы поделились в канцелярии президента Турции.

Сегодня Эрдоган отмечает День рождения, 70-летний юбилей, с чем и поздравил его Путин в ходе беседы. Российский лидер также отметил вклад своего коллеги в развитие отношений Москвы и Анкары.

«Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России господином Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений», — говорится в сообщении турецкой стороны.

Тем временем Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшее время. Глава турецкого МИД Хакан Фидан поделился, что деловая беседа президента России с Эрдоганом будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, события в Сирии и конфликт в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, дата визита Путина в Турцию пока не определена, но поездка состоится уже в обозримом будущем.

-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:32
Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина: «Тот, с которым полно разногласий»
12:17
В России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии
12:10
Конгрессмены США не достигли договоренности по предотвращению шатдауна
12:08
Песня ST «Дай ему сил» вошла в репертуар концертных бригад Росгвардии
12:03
Собянин назвал объекты культнаследия, которые будут реставрировать в 2024 году
12:02
Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки: «Подразделения двинулись дальше»

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
Лучше не становится: что говорят врачи о состоянии Бари Алибасова
Театр одного актера: Муцениеце унизила и растоптала Брутян на глазах у детей
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок