Песков о визите Путина в Турцию: «Мы готовимся»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56 0

Песков не исключил, что визит Путина в Турцию состоится до выборов

Песков о визите Путина в Турцию: «Мы готовимся»

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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В Кремле назвали возможные сроки поездки.

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определена, но поездка состоится уже в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сроки не определены, но подготовка к международному визиту уже идет. Песков не исключил, что поездка Путина в Турцию может состояться до выборов президента в России, которые назначены на середину марта.

«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем», — сказал пресс-секретарь в беседе с изданием Life.ru.

Неделей ранее сообщалось, что Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшее время. Глава турецкого МИД Хакан Фидан поделился, что деловая беседа президента России с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, события в Сирии и конфликт в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции назвали темы переговоров Путина и Эрдогана.

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