«Это окончательно»: Шольц резко высказался против отправки Киеву ракет Taurus

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Шольц выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus

«Это окончательно»: Шольц резко высказался против отправки Киеву ракет Taurus

Фото: ABACA / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Запад совершенно не волнуется из-за втягивания в украинский конфликт?

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался резко против поставок Киеву крылатых ракет Taurus. Свое решение он объяснил тем, что в противном случае Берлин будет втянут в украинский конфликт. Заявление канцлер сделал на конференции, организованной агентством DPA.

«Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что отправка этих ракет не принимается в расчет. По его словам, решение «это окончательное».

Парламент Германии отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину 22 февраля 2024 года. За принятие документа выступили 182 депутата, против — 480, еще пять воздержались. Позднее в Бундестаге объяснили свою позицию по ракетам Taurus.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФРГ и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для Украины.

Тема:
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