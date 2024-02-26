Кто ведет такие обсуждения? И почему в секретности?

Власти Германии и Индии проводят тайные переговоры по закупке артиллерийских снарядов для передачи их Украине. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Секретность обсуждений связана с возможным нежеланием Индии портить отношения с Россией. Однако известно, что речь идет о закупке «нескольких сотен тысяч» снарядов. Похожие сделки могут быть заключены с арабскими странами.

Отмечается также, что Берлин боится исчерпания запасов снарядов у ВСУ раньше начала лета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев выдвинул требования Западу из-за снарядного голода. ВСУ оказались без боеприпасов из-за того, что члены НАТО не стали вовремя наращивать их производство, считают власти Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.