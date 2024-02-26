Киевский режим рискует потерять новые территории, предупреждают западные эксперты.

Украина при наступлении российских войск может лишиться Купянска и Харькова. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью Lidovky.

Военный эксперт предположил, что армия России попытается прорваться в украинский тыл и выйти к северу от Купянска, от куда и начнется продвижение на Харьков. Такие действия, по словам Шедивы, станут стратегической угрозой киевскому режиму.

«Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть», — отметил он.

Ситуацию на поле боя Шедивы в целом описал сложной для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а при потере Купянска и Харькова они рискуют лишиться возможности снабжения на юге. Эксперт предполагает, что украинский фронт на фоне этого начнет рушиться уже весной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый танк Abrams, задействованный армией Украины, уничтожен в районе Авдеевки.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.