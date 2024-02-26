Отсудить нельзя оставить: адвокат Жорин оценил законность выселения Дунаевского экс-женой

Знаменитого актера оставила без жилища некогда любимая женщина. Как это вообще возможно и стоит ли бороться за квадратные метры?

Звезду фильма «Курьер» Федора Дунаевского выписали из его квартиры в дорогом районе Москвы. По информации Telegram-каналов, его бывшая жена подала соответствующий иск в суд, и решение было вынесено в ее пользу. Теперь актер остался без прописки в квартире, которую когда-то сам подарил возлюбленной, и вынужден ютиться с отцом подмосковных Мытищах.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru рассказал, реально ли выписать человека из квартиры «втихую» без его согласия и как не попасть в подобную ситуацию.

Собеседник отметил, что знает Дунаевского лично — он спокойный и порядочный, благородный и творческий человек. Случившееся с ним, несомненно, грустно, а о причинах такого решения сейчас можно только догадываться. Тем не менее, такую «выписку» несложно провернуть с юридической точки зрения.

«Если человек фактически не проживает по тому или иному адресу, и утратил право собственности, либо утратил какие-то другие основания для пользования квартирой, то что называется, снятие с регистрационного учета», — пояснил эксперт.

Если человека при каких-то обстоятельствах необходимо выписать, например, при разводе, а он сопротивляется, ускорить его выселение действительно можно через суд, заметил Жорин. Свидетельство о расторжении брака в данном случае — достаточное основание.

«Еще несколько лет назад это было сложно сделать — человек сначала должен был куда-то прописаться. Сейчас это значительно проще. И это, с одной стороны, может нарушать права тех, кого выписывают. Но, с другой стороны, это защищает права собственников и правообладателей жилья. Поэтому это такая как бы тонкая грань», — отметил Жорин.

Чтобы выписать человека из квартиры, его согласия не нужно. Достаточно лишь, чтобы он по тем или иным причинам утратил право пользования. Если речь идет о детях или стариках, то это осложняет процесс. Но все равно возможно.

«Выписка, она происходит в судебном порядке, и суд исследует все обстоятельства. То есть, если это единственное жиль и ряд других обстоятельств, наверное, скорее всего, суд откажет. Но законодательство и практика меняются», — прокомментировал Жорин.

Звездный адвокат заключил, что все случаи рассматриваются индивидуально, единого подхода в вопросах «выписки» нет. В любом случае, окончательное слов остается за судом.