Бритни Спирс есть у нас дома: Слава устроила дебош в отеле

Певица Слава пожалела об отказе от алкоголя

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) вновь оказалась в центре внимания после эмоционального видео из гостиницы, где остановилась во время гастролей. Артистка пожаловалась на неработающий кондиционер, шум за дверью и отсутствие элементарных принадлежностей. В какой-то момент исполнительница хита «Одиночество» связала накопившееся раздражение с отказом от спиртного и пожалела о решении бросить пить.

www.globallookpress.com/ Nadezhda Lebedeva

Только весной 2026 года Слава объявила о намерении отказаться от спиртного, а теперь вновь говорит о выпивке в социальных сетях.

В этом поклонники видят сходство певицы с американской звездой Бритни Спирс, которая в последние годы тоже регулярно становится героиней громких публикаций из-за сомнительных роликов и поступков.

Что происходит со Славой, читайте в новом материале 5-tv.ru.

Почему Слава пожалела об отказе от алкоголя

Певица опубликовала видео с жалобами на обслуживание в гостинице, где останавливалась во время гастрольного тура. По словам Славы, раньше персонал работал хорошо, однако теперь ей приходится самостоятельно убирать в номере, мыть стаканчики и менять мусорные пакеты. Кроме того, артистка рассказала о неисправном кондиционере, постоянном шуме, пропавшей майке и проблемах с сантехникой.

«Прямо сплошные нервы, реально, ребята», — возмутилась исполнительница.

На фоне раздражения Слава перешла к разговору о собственных привычках.

«Я бросила пить, я не понимаю, вот зачем?» — заявила она, добавив, что не видит в своем решении ничего хорошего.

В конце обращения певица вспомнила о подаренных поклонниками алкогольных напитках и пошутила, что ей незачем сидеть без дела, если у нее есть бутылка.

«Вот мне еще подарили бутылку вискаря на сцене. А мне так на стойке подарили. Кстати, чего я сижу? Мне же на стойку подарили», — сказала она.

Полгода без спиртного: почему певица решила завязать

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В конце апреля Слава сообщила подписчикам, что уже месяц не употребляет алкоголь. Тогда она поставила перед собой цель продержаться без спиртного полгода. При этом певица не скрывала, что отказ от привычки дается ей непросто.

«Я хочу попробовать пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживания, сложности», — объяснила исполнительница.

Она рассказывала, что спиртное стало для нее способом заглушать неприятные эмоции, и хотела проверить, как будет чувствовать себя без него.

В начале июня Слава сообщала, что постепенно восстанавливается после сложного периода. Помимо отказа от алкоголя, она говорила об изменениях в питании и приеме антидепрессантов. В этот период певица также старалась больше времени проводить с семьей.

Однако первоначальная цель продержаться без спиртного полгода не была выполнена. Уже в августе артистка рассказала, что выпила во время поездки на Алтай.

Возвращение к алкоголю на Алтае: что произошло в августе

© РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

В середине августа Слава отдыхала на Алтае вместе со старшей дочерью Александрой Морозовой. Певица рассказывала, что много гуляет, проводит время на природе и посещает баню.

«Ой, как я вчера ********** (напилась. — Прим. ред.), ребят… Шикарно. Ать», — делится знаменитость», — рассказала артистка на следующий день.

Она отметила, что после пяти месяцев воздержания плохо перенесла алкоголь. Эпизод стал публичным подтверждением того, что певица прервала начатый весной период трезвости.

Дочь артистки Александра Морозова тогда прокомментировала произошедшее. Она сообщила, что близкие поддерживают мать, и назвала подобные эпизоды терапевтическим срывом.

«Знаете, на самом деле есть такое понятие, как терапевтический срыв. То есть иногда люди, которые борются с тем, чтобы не пить алкоголь, они иногда могут все-таки выпить алкоголь. И это в целом бывает такое, и это нормально», — заявила Александра Морозова.

Скандал в Пензе: почему зрители заподозрили певицу в опьянении

В марте 2026 года концерт Славы в Пензе закончился конфликтом со зрителями. По сообщениям очевидцев, артистка выглядела уставшей, с трудом исполняла песни и не всегда попадала в фонограмму. Часть публики стала требовать вернуть деньги за билеты, а одна из зрительниц вышла к певице на сцену.

Слава вступила с недовольными зрителями в перепалку и пообещала вернуть деньги тем, кого не устроило выступление. При этом она настаивала, что плохо себя чувствует, и объясняла происходящее проблемами со здоровьем.

Некоторые зрители предположили, что артистка вышла на сцену нетрезвой. Сама Слава это отрицала: по ее словам, ее шатало из-за плохого самочувствия и лекарств. Позже она рассказала, что после конфликта испытала сильный стресс и выпила алкоголь уже после концерта.

«Да, я после того, как только что испытала такой стресс, выпила алкоголь. После концерта», — заявила певица.

После концерта артистка опубликовала эмоциональное видео, в котором плакала и говорила о пережитом унижении. Она также заявила, что временно отменяет концерты.

Эмоциональные выступления и реакция публики

www.globallookpress.com/ Svetlana Mal'tseva

Пензенский концерт был не единственным эпизодом, когда поведение Славы на сцене вызвало вопросы у зрителей. В начале гастрольного тура в Омске певица забыла слова собственной песни и обратилась к залу за помощью.

Еще один инцидент произошел в Смоленске: после выступления Слава расплакалась во время исполнения песни «Дочка-мама» и покинула сцену. Позже она объяснила свою реакцию тем, что дата концерта совпала с годовщиной смерти матери. По словам певицы, она переживала тяжелый период и не смогла справиться с эмоциями во время выступления.

«Буду бухать и веселиться»

В сентябре Слава вновь обратилась к подписчикам и рассказала, что завершила курс антидепрессантов. В опубликованном видео певица заявила, что собирается продолжать работать, отдыхать и веселиться, несмотря на возможную критику.

«И буду бухать, тусить, веселиться, жить полной грудью!» — сказала артистка.

Она также призвала подписчиц не ориентироваться на осуждение окружающих, если те хотят отдыхать и развлекаться.

Дочь певицы недавно также говорила, что после лечения мать стала спокойнее и веселее. При этом Александра отмечала, что хотела бы, чтобы Слава меньше работала.

Причины проблем с алкоголем

© РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Слава тяжело переживала разрыв с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым была вместе почти 20 лет. Осенью 2025 года артистка также рассказала о диагностированном у нее биполярном расстройстве.

Решение завершить отношения со спутником жизни исполнительница приняла в сентябре. Ранее пара уже несколько раз расходилась, но затем возобновляла роман. На этот раз, как объяснила Слава, причиной стали многолетние обман и измены со стороны Данилицкого.

Их роман начался, когда бизнесмен еще состоял в браке. В тот период Слава стремилась построить музыкальную карьеру и обеспечить себе финансовую стабильность. По ее словам, эти цели занимали главное место в жизни, поэтому о возможных последствиях отношений она тогда не задумывалась.

В последние годы, как утверждала артистка, она не получала от Данилицкого необходимой поддержки. Это происходило в том числе в период, когда певица перенесла несколько операций.

Певица также делилась переживаниями из-за поступков людей, которых считала близкими. В личном блоге она рассказала о разочаровании в родственниках, коллегах, любимых и других людях из своего окружения. На фоне этих событий исполнительница даже всерьез рассматривала возможность завершить профессиональную деятельность.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.