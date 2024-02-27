По мере увеличения доходов: в Госдуме предложили поднять НДФЛ до 25%

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Так можно будет дополнительно профинансировать программу повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.

По мере увеличения доходов: в Госдуме предложили поднять НДФЛ до 25%

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

В России предлагают до 25% увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) — такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Об этом сообщают «Известия».

«Законопроектом предлагается внесение изменений ставок НДФЛ, предусматривающее их увеличение по мере увеличения дохода налогоплательщика. Предлагается установить следующие ставки», — говорится в пояснительной записке.

Годовой доход: до 5 миллионов рублей в год — 13%; свыше 5 до 24 миллионов рублей в год — 15%; свыше 24 до 200 миллионов рублей в год — 18%; свыше 200 до 500 миллионов рублей в год — 20%; свыше 500 миллионов рублей в год — 25%. Также в документе отмечается, что по итогам 2022 года сумма налога на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, составила 142 миллиарда рублей.

Соответственно, общая сумма доходов граждан, на которые распространяется повышенная ставка НДФЛ, превысила семь триллионов рублей. По экспертным оценкам, поступления от введения новых ставок от НДФЛ превысят триллион рублей.

Это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии — в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:47
«Можно»: Дуда допустил передачу Украине современных ракетных технологий
3:33
Макрон оценил вероятность отправки западных войск на Украину
3:25
Ядерные комплексы «Ярс» перебазируют в Подмосковье для подготовки к 9 Мая
3:19
По мере увеличения доходов: в Госдуме предложили поднять НДФЛ до 25%
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
2:51
Стало невыносимо: Лерчек решила избавиться от особняка из-за воспоминаний об обысках

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
«Крик о том, чтобы ее заметили»: у Волочковой обнаружили «секс-синдром Мэрилин Монро»
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок