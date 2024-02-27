По мере увеличения доходов: в Госдуме предложили поднять НДФЛ до 25%

В России предлагают до 25% увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) — такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Об этом сообщают «Известия».

«Законопроектом предлагается внесение изменений ставок НДФЛ, предусматривающее их увеличение по мере увеличения дохода налогоплательщика. Предлагается установить следующие ставки», — говорится в пояснительной записке.

Годовой доход: до 5 миллионов рублей в год — 13%; свыше 5 до 24 миллионов рублей в год — 15%; свыше 24 до 200 миллионов рублей в год — 18%; свыше 200 до 500 миллионов рублей в год — 20%; свыше 500 миллионов рублей в год — 25%. Также в документе отмечается, что по итогам 2022 года сумма налога на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, составила 142 миллиарда рублей.

Соответственно, общая сумма доходов граждан, на которые распространяется повышенная ставка НДФЛ, превысила семь триллионов рублей. По экспертным оценкам, поступления от введения новых ставок от НДФЛ превысят триллион рублей.

Это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии — в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.