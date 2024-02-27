Бермудес передал Путину «братский привет» через Патрушева

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Также были рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, находящегося с официальным визитом в Гаване. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

«Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва и Гавана нацелены на сохранение и углубление российско-кубинских отношений, а также являются друг для друга надежными союзниками.

В ходе встречи Бермудес передал «братский привет» президенту России Владимиру Путину и отметил его лидерство на международной арене. Патрушев поблагодарил Бермудеса за уделенное на встречу время и добавил, что передаст добрые слова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев провел в Бишкеке рабочую встречу с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

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