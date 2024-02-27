Дмитрия Гудкова* заочно арестовали по делу о фейках

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Было установлено, что недостоверную информацию он разместил на одной из площадок в интернете.

Дмитрия Гудкова* заочно арестовали по делу о фейках

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В Москве заочно арестовали сына Геннадия Гудкова — Дмитрия Гудкова* — по делу о распространении фейков про российскую армию. Решение вынес Хорошевский районный суд столицы, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города.

«Гудкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „д“ части 2 статьи 207.3 УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Установлено, что Гудков разместил на площадке YouTube видеоролики, в которых содержалась ложная информация о Вооруженных силах России. По данному делу политик объявлен в международный розыск.

Дмитрий Гудков — сын бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, который был лишен мандата в 2012 году после обвинений со стороны правоохранителей в коммерческой деятельности, что противоречит закону о статусе депутата. Сам же Гудков связывал обвинения со своей оппозиционной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал общественного деятеля Леонида Гозмана*.

* — признан иноагентом в России

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