МВД объявило в розыск создателя Mr. Freeman Мунтяна* и политика Гудкова*

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Что стало причиной для розыска?

МВД объявило в розыск создателя Mr. Freeman Мунтяна* и политика Гудкова*

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* и политика Дмитрия Гудкова*. Об этом сообщается в базе МВД.

«Мунтян Павел Андреевич разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой именно статье он объявлен в розыск. Стоит отметить, что Павел Мунтян с начала спецоперации выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на помощь ВСУ, в том числе на закупку бронежилетов и других средств защиты. Известно, что мужчина находится за пределами России. На днях его признали виновным в дискредитации ВС РФ.

В базе ведомства появилась информация и о розыске Гудкова.

Павел МунтянПавел Мунтян. Фото: Telegram / Pavel Muntyan / PavelMuntyanPosts

«Гудков Дмитрий Геннадьевич*. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

По какой именно статье не уточняется. При этом известно, что Следственный комитет России возбудил против Гудкова уголовное дело за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в розыск объявлен автор «Масяни» Олег Куваев*.

* — признаны иноагентами в РФ

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