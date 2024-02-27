VK расширяет программу оплачиваемой стажировки для молодежи

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 0

В этом году компания в три раза увеличила количество стажерских позиций.

VK расширяет программу оплачиваемой стажировки для молодежи

Фото: vk.com

VK открывает набор на оплачиваемую стажировку для студентов и молодых специалистов. Программа впервые будет проходить в течение всего года. Стажировки состоятся весной, летом и осенью. По итогам стажерской программы лучшие участники получат возможность продолжить работу в команде VK.

В 2024 году стажировка VK пройдет по более чем 30 IT- digital-направлениям, включая фронтенд-, бэкенд- и мобильную разработку, машинное обучение, аналитику, дизайн, тестирование, маркетинг, UX-исследования. В топ-3 востребованных направлений стажировки входят фронтенд-разработка, аналитика и дизайн. В этом году в программе появились новые специальности, в их числе — моушен-дизайн, SRE-инженер и продакт-менеджер.

Стажеры будут решать реальные задачи проектов компании под руководством опытных наставников. Участники узнают, как устроены популярные сервисы и технологии VK, и смогут внести вклад в их развитие. Стажеры смогут принять участие в разработке рекомендаций для VK Видео и VK Клипов, проектировании интерфейсов для iOS, Android и веб-версии ВКонтакте или заняться продвижением VK Маркета. Наставники поделятся опытом решения продуктовых задач и познакомят с актуальными технологиями. В весеннем наборе стажеров ждут команды ВКонтакте, VK Видео, VK Tech, VK Мессенджера, VK Рекламы, VK Predict и других направлений.

Прием заявок на весеннюю волну стажировки открыт до конца апреля. Стажировка будет длиться 3 или 6 месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график зависят от вакансии: часть позиций предполагает очное присутствие в офисах в Москве или Санкт-Петербурге, другие — удаленный или гибридный режим работы.

Отбор на стажировку будет проходить в несколько этапов, включая тестирование и техническое собеседование. Сроки и этапы отбора могут отличаться в зависимости от направления. Претенденты могут оставить несколько заявок на различные позиции. Подробнее узнать об условиях стажировки и подать заявку можно на сайте.

«Мы расширяем программу стажировки и будем проводить ее в течение всего года, чтобы как можно больше талантливых ребят смогли начать свое профессиональное развитие вместе с нами. Стажировка VK — это возможность получить реальный опыт работы в IT-индустрии в командах, которые создают и развивают сервисы для миллионов пользователей. Стажеров сопровождают опытные наставники из числа ведущих экспертов компании. У каждого стажера есть шанс проявить себя во время программы и продолжить работу в компании. В 2023 году более половины стажеров присоединились к команде VK», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Ранее VK запустила набор на бесплатные образовательные программы и курсы по 14 востребованным техническим и нетехническим направлениям. Лучшие студенты программ могут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Стоимость биткоина превысила отметку в 57 тысяч долларов
15:58
Разрушат отношения: мужчины допускают ошибку, когда дарят эти вещи на 8 марта
15:44
В Москве проводят проверку из-за камеры напротив здания Минобороны
15:37
Боевики, техника и позиции: названы потери ВСУ на авдеевском направлении
15:32
Лавров высказался о «мирном плане» Зеленского: «Нормальный человек понимает»
15:03
«Любите!» — Тимофей Пронькин раскрыл секрет крепких отношений

Сейчас читают

Сбой произошел в работе Telegram
Опять за старое: младшая дочь Шукшиной подала на сестру в суд из-за наследства отца
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок