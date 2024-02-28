Ушел из жизни экс-директор Пятого канала Валентин Сошников

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 50 0

Телевизионный и театральный режиссер, журналист, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации умер на 80-м году жизни.

Ушел из жизни экс-директор Пятого канала Валентин Сошников

Фото: Личный архив Валентина Сошникова

Валентин Дмитриевич Сошников скончался 24 февраля в возрасте 79 лет. Около 40 лет своей жизни он посвятил Ленинградскому телевидению, куда пришел после института.

За время работы Валентин Дмитриевич поставил более тысячи программ разных жанров. Высокий профессионализм и трудолюбие позволили ему в 90-е годы возглавить преемницу традиций легендарного телевидения — Телерадиокомпанию «Петербург — Пятый канал».

Помимо телевидения, с 1979-го он преподавал и руководил кафедрой в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. За десятилетия работы в институте В. Д. Сошников выпустил свыше 300 учеников — как режиссеров, так и актеров.

В 2001 году Валентину Дмитриевичу было присвоено звание профессора. В. Д. Сошников неоднократно являлся членом жюри всесоюзных, всероссийских, региональных телевизионных фестивалей и конкурсов.

Выступил режиссером ряда фильмов, среди которых — «Допрос» и «Последняя песня Лазаря», а также поставил спектакли «Гамлет», «Слон» и «Бесприданница» и многие другие.

Указом президента России за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Валентину Дмитриевичу присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Коллектив телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал» выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина Дмитриевича Сошникова.

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