В Китае разрешили экспорт свиноводческой продукции из России

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Россельхознадзор: три предприятия РФ получили право на экспорт свинины в КНР

В Китае разрешили экспорт свиноводческой продукции из России

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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К поставкам будет допускаться продукция, выработанная после 28 февраля.

Главное таможенное управление Китая зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт их продукции. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий стало финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины», — говорится в сообщении.

Пекин одобрил заявки предприятий в системе регистрации CIFER. К поставкам будет допускаться продукция, выработанная после даты регистрации, то есть после 28 февраля 2024 года. При этом не указывается, о каких именно предприятиях идет речь.

Как отметили в ведомстве, в конце декабря 2023 года в Пекине главы Россельхознадзора Сергей Данкверт и Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай. Возможность таких поставок стороны прорабатывали на протяжении семи лет.

В 2008 году министерство сельского хозяйства КНР ввело ограничения на поставки свинины из РФ. Однако в сентябре 2023 года Китай одобрил экспорт этой продукции. Предварительно Пекин провел анализ и оценил риски.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России с 1 марта запретят экспорт бензина на полгода. Также было решено увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

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