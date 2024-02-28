Агента украинской разведки приговорили к 11,5 года колонии за шпионаж

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

ФСБ: агент Украины получил 11,5 года за попытку купить компоненты к С-300

Фото, видео: ЦОС ФСБ России ; 5-tv.ru

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Именно он в 2019 году поручил экс-футболисту Василенко приобрести приборы к ЗРК.

Ростовский областной суд признал агента ГУ разведки Минобороны Украины, жителя Мелитополя, украинца Сергея Кривицкого виновным по статье «Шпионаж». Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Он приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — добавили в ведомстве.

По данным ФСБ, Кривицкого задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке покупки секретной продукции военного назначения, клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300. Вина украинца доказана в полном объеме.

Также отмечается, что достоверно подтвержден факт причастности Кривицкого к попытке организации в ноябре 2019 года поставки аналогичных приборов в интересах украинской разведки, пресеченной органами безопасности.

Кроме того, в ФСБ напомнили о задержании в Москве экс-футболиста, украинца Василия Василенко при аналогичных обстоятельствах. Он приехал в российскую столицу по поручению Кривицкого для покупки клистронов. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии.

Как писал 5-tv.ru, в 2020 году Мосгорсуд приговорил экс-футболиста к 12 годам колонии строгого режима. Он в свою очередь вину не признал. Прокуратура запросила для Василенко 16 лет заключения. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему футболисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое украинцев пытались осуществить теракт с химоружием в Запорожской области. Возбуждены уголовные дела по двум статьям.

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