Трое украинцев пытались осуществить теракт с химоружием в Запорожской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 161 0

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины устроить теракт с химоружием в Запорожье

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Российские силовики пресекли попытку совершить спецслужбами Украины теракт в Запорожской области с использованием химического оружия. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что теракт хотели совершить с помощью аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ».

«Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США», — объяснили в ФСБ.

В результате силовики задержали троих граждан Украины. В отношении них возбуждено уголовное дело за разработку, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения, а также по статье «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала забайкальца за оборот незаконно добытого золота на три миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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