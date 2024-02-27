Трое украинцев пытались осуществить теракт с химоружием в Запорожской области

Возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Российские силовики пресекли попытку совершить спецслужбами Украины теракт в Запорожской области с использованием химического оружия. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что теракт хотели совершить с помощью аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ».

«Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США», — объяснили в ФСБ.

В результате силовики задержали троих граждан Украины. В отношении них возбуждено уголовное дело за разработку, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения, а также по статье «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала забайкальца за оборот незаконно добытого золота на три миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.